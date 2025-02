Goggia pensa al Gigante: "Oggi ho sciato male"

Arrivata 16^ al traguardo nella discesa libera ai Mondiali di Saalbach, Sofia Goggia ha analizzato la sua gara: "Ho sciato male fin dalla prima porta, alzo le spalle e guardo avanti. Era una pista adatta ad altri tipi di discesiste e non ho mai trovato feeling. Ho fiducia per il Gigante e forse facciamo anche la combinata". I Mondiali di sci sono in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW

Poca fortuna per l'Italia nella discesa libera femminile ai Mondiali di Saalbach. Vince la statunitense Breezy Johnson davanti all'austriaca Puchner e alla ceca Ledecka. La migliore azzurra è Nicole Delago (ottava), lontane dalle medaglie Federica Brignone (10^) e Sofia Goggia (16^), quest'ultima preceduta da Lindsey Vonn. E proprio la 32enne bergamasca ha commentato così la gara: "Oggi ho sciato male sin dalla prima porta, non ho mai avuto feeling con la gara. Non ero tutt'uno con i miei sci come di solito: alzo le spalle e guardo avanti. Dopo il SuperG sapevo di aver buttato la gara e c'era tanto rammarico. Ma oggi no, oggi è diverso: era una pista adatta ad altri tipi di discesiste, e io non ho mai trovato feeling. Guardo avanti, con fiducia al Gigante. E forse facciamo anche la combinata".