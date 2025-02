Gigante Sestriere, Brignone 4^ dopo prima manche

Nel gigante bis al Sestriere la più veloce nella prima manche è Alice Robinson seguita a pochi centesimi da Lara Gut-Behrami e dalla giovane Britt Richardson. 4° tempo per Federica Brignone, 17^ Sofia Goggia. Manca invece la qualificazione Mikaela Shiffrin. Alle 14 si ritorna in pista per la 2^ manche

Terminata la prima manche del Gigante bis di Sestriere. La neozelandese Alice Robinson in 1:03.23 è al comando della specialità. Alle sue spalle, a soli 6 centesimi, c'è la svizzera Lara Gut-Behrami in 1:03.29 e, a 7 centesimi, la giovane canadese Britt Richardson (campionessa mondiale juniores) in 1:03.30. L'azzurra Federica Brignone - che venerdì ha vinto il gigante valido come recupero di Mont Tremblant - è quarta in 1:03.35 e dunque con un ritardo di soli 12 centesimi di secondo da Robinson. Per l'Italia - in una manche con cielo velato e tracciatura veloce della pista Giovanni Alberto Agnelli con fondo ghiacciato e scivoloso in quota - ci sono poi Marta Bassino 13^in 1:04.19 e poco più indietro, dopo qualche difficoltà, Sofia Goggia in 1:04.42. Mikaela Shiffrin manca invece la qualifica, con un tempo quasi da allenamento (1:05.73). Appuntamento con la 2^ manche alle ore 14.