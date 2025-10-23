La sciatrice azzurra affronta con coraggio il periodo di stop dopo l'infortunio riportato durante un allenamento sulla pista Leo Gurschler. Operata con successo per la riduzione della frattura al piatto tibiale e la reinserzione del legamento collaterale mediale, la campionessa piemontese ha già iniziato la riabilitazione e sarà dimessa a breve. "Si tratta di una nuova sfida, la affronterò al massimo delle mie forze", ha dichiarato

"Il ginocchio ha fatto perno e ho sentito crac", racconta Marta Bassino, campionessa di sci alpino e volto dello sport azzurro, che affronta ora una nuova salita: quella del recupero. "Ero su un tratto di piano in fondo alla pista Leo Gurschler e mi avviavo verso il raccordo che portava alla stradina, dove il giorno precedente gli impiantisti erano passati a lisciare e la neve era bellissima. Purtroppo si è formato qualche grumo di neve e quando sono arrivata su una lunga sono scivolata, mi ha preso lo sci sinistro e di conseguenza mi sono completamente impuntata".