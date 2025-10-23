La sciatrice azzurra affronta con coraggio il periodo di stop dopo l'infortunio riportato durante un allenamento sulla pista Leo Gurschler. Operata con successo per la riduzione della frattura al piatto tibiale e la reinserzione del legamento collaterale mediale, la campionessa piemontese ha già iniziato la riabilitazione e sarà dimessa a breve. "Si tratta di una nuova sfida, la affronterò al massimo delle mie forze", ha dichiarato
"Il ginocchio ha fatto perno e ho sentito crac", racconta Marta Bassino, campionessa di sci alpino e volto dello sport azzurro, che affronta ora una nuova salita: quella del recupero. "Ero su un tratto di piano in fondo alla pista Leo Gurschler e mi avviavo verso il raccordo che portava alla stradina, dove il giorno precedente gli impiantisti erano passati a lisciare e la neve era bellissima. Purtroppo si è formato qualche grumo di neve e quando sono arrivata su una lunga sono scivolata, mi ha preso lo sci sinistro e di conseguenza mi sono completamente impuntata".
"Intendo affrontare questa nuova prova al massimo delle mie forze"
L’operazione, condotta con successo dal presidente della Commissione Medica Andrea Panzeri insieme ai dottori Riccardo Accetta e Gabriele Thiebat, ha permesso la riduzione e la sintesi della frattura al piatto tibiale laterale e la reinserzione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il decorso post-operatorio procede regolarmente, e la campionessa sarà dimessa a breve. Queste le sue parole: "Nella mia carriera sono stata molto fortunata e non ho mai avuto gravi infortuni sino a ieri, si tratta di una nuova sfida".
"Adesso penso solamente a guarire"
La fisioterapia è già iniziata, segno della voglia di ripartire che anima la sciatrice di Cuneo: "Intendo affrontare questa nuova prova al massimo delle mie forze: nella mia carriera sono stata molto fortunata e non ho mai avuto gravi infortuni sino a ieri, si tratta di una nuova sfida". Conclude poi dicendo: "Un ginocchio alla fine si aggiusta, purtroppo è un incidente di percorso che può capitare nella carriera di uno sportivo".