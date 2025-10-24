È morto Giuliano Besson, fu nella Valanga azzurra

Lutto nel mondo dello sci azzurro: a 75, a causa di un malore improvviso, è morto Giuliano Besson, discesista che fece parte della mitica 'Valanga azzurra' e imprenditore.Dopo l’addio agli sci aveva fondato il suo marchio d’abbigliamento

Lo sci italiano in lutto: è morto a 75 anni, a causa di un malore improvviso, Giuliano Besson. Nato l'1 gennaio 1950 a Sauze d'Oulx, in Piemonte, fu discesista nella mitia 'Valanga azzurra'. Dopo l'addio all'agonismo divenne imprenditore, fondando un marchio di abbigliamento che porta il suo nome. Besson partecipò ai Giochi olimpici di Sapporo nel 1972, chiudendo all'11° posto la discesa libera che valeva anche come mondiale. In Coppa del Mondo ottenne il primo risultato di rilievo il 15 marzo dello stesso anno in Val Gardena, chiudendo 7º sempre nella sua specialità preferita. Vincitore nel 1973 del Kandahar delle Ande, la gara più veloce al mondo, conquisto il podio in Coppa del Mondo il 26 gennaio 1974 quando chiuse 2º nella discesa sulla Streif di Kitzbühel, a pari tempo con Stefano Anzi e dietro a Roland Collombin, e ai successivi Mondiali di Saint Moritz 1974 fu 5º. Insieme a Stefano Anzi era stato nominato dai propri compagni come rappresentante della 'Valanga azzurra'.