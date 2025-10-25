Gigante Soelden, Sofia Goggia cade nella 1^ manche

Offerte Sky
Coppa del mondo sci, slalom gigante Soelden: Goggia cade nella prima manche

Sci

Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile, dopo la prima manche c’è in testa la padrona di casa Julia Scheib, davanti a Moltzan e Ljutic . Caduta per Sofia Goggia, partita col pettorale numero 16: l’italiana ha agganciato un palo con il braccio ed è scivolata, per fortuna senza conseguenze. Presente nel parterre anche l’infortunata Federica Brignone, detentrice della Coppa del mondo

Nella prima gara della Coppa del mondo femminile di sci, in corso a Soelden, in Austria, Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima manche. Partita col pettorale 16, nel difficile muro centrale la bergamasca è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, Goggia si è comunque subito rialzata senza problemi ed è scesa con gli sci fino al traguardo. In attesa della seconda manche, prevista per le 13, davanti a tutte c’è la padrona di casa, l’austriaca Julia Scheib, davanti a Paula Moltzan (Usa) e Zrinka Ljutic (Croazia). Quarta l’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi, Lara Gut-Behrami ha chiuso quinta, davanti a Mikaela Shiffrin. Deludente finora la favorita neozelandese Alice Robinson, 11^. La miglior azzurra, dopo la discesa delle prime trenta atlete al via, è al momento la veneta Asja Zenere, 19/a. Decisamente più indietro la valdostana Giorgia Collomb mentre è uscita sul muro anche Lara Della Mea. Presente nel parterre anche la campionessa del mondo in carica, Federica Brignone, infortunata.

Gigante Soelden, ordine arrivo 1^ manche

1.      Julia SCHEIB (Aus) 1.07.80

2.      Paula MOLTZAN (Usa) +1.28

3.      Zrinka LJUTIC (Cro) + 1.32

4.      Lara COLTURI (Alb) + 1.34

5.      Lara GUT-BEHRAMI (Sui) + 1.54

6.      Mikaela SHIFFRIN (Usa) + 1.69

7.      Sara HECTOR (Sve) + 1.87

8.      Thea STJERNESUND (Nor) + 1.87

9.      Katie HENSIEN (Usa) + 2.01

10.     Valerie GRENIER (Can) + 2.13

