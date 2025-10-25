Gigante Soelden, Sofia Goggia cade nella 1^ manche

Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile, dopo la prima manche c’è in testa la padrona di casa Julia Scheib, davanti a Moltzan e Ljutic . Caduta per Sofia Goggia, partita col pettorale numero 16: l’italiana ha agganciato un palo con il braccio ed è scivolata, per fortuna senza conseguenze. Presente nel parterre anche l’infortunata Federica Brignone, detentrice della Coppa del mondo

Nella prima gara della Coppa del mondo femminile di sci, in corso a Soelden, in Austria, Sofia Goggia è finita fuori pista nella prima manche. Partita col pettorale 16, nel difficile muro centrale la bergamasca è andata in rotazione agganciando il palo di una porta. Finita nella neve, Goggia si è comunque subito rialzata senza problemi ed è scesa con gli sci fino al traguardo. In attesa della seconda manche, prevista per le 13, davanti a tutte c’è la padrona di casa, l’austriaca Julia Scheib, davanti a Paula Moltzan (Usa) e Zrinka Ljutic (Croazia). Quarta l’italiana naturalizzata albanese Lara Colturi, Lara Gut-Behrami ha chiuso quinta, davanti a Mikaela Shiffrin. Deludente finora la favorita neozelandese Alice Robinson, 11^. La miglior azzurra, dopo la discesa delle prime trenta atlete al via, è al momento la veneta Asja Zenere, 19/a. Decisamente più indietro la valdostana Giorgia Collomb mentre è uscita sul muro anche Lara Della Mea. Presente nel parterre anche la campionessa del mondo in carica, Federica Brignone, infortunata.