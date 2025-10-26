Gigante Soelden: Odermatt in testa, azzurri dietro

Lo svizzero Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni dello sci, è al comando in 58.18 dopo la prima manche del gigante di Soelden, gara di apertura della stagione. Dietro di lui gli austriaci Marco Schwarz in 58.19 e Stefan Brennsteiner in 58.54. Miglior azzurro in una gara con partenza abbassata per il forte vento è al momento il veterano trentino Luca De Aliprandini, 17/o in 59.88. Poco più indietro Alex Vinatzer in 59.96 seguito poi da Giovanni Borsotti in 1.00.53 e Filippo Della Vite in 1.01.20