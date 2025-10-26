Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Coppa del Mondo sci, gigante Soelden: Odermatt in testa dopo 1^ manche, azzurri dietro

Sci

Lo svizzero Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni dello sci, è al comando in 58.18 dopo la prima manche del gigante di Soelden, gara di apertura della stagione. Dietro di lui gli austriaci Marco Schwarz in 58.19 e Stefan Brennsteiner in 58.54. Miglior azzurro in una gara con partenza abbassata per il forte vento è al momento il veterano trentino Luca De Aliprandini, 17/o in 59.88. Poco più indietro Alex Vinatzer in 59.96 seguito poi da Giovanni Borsotti in 1.00.53 e Filippo Della Vite in 1.01.20

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Altri Sport: Altre Notizie

Gigante Soelden: Odermatt in testa, azzurri dietro

Sci

Lo svizzero Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni dello sci, è al comando in 58.18...

Gigante Soelden, Sofia Goggia cade nella 1^ manche

Sci

Nello slalom gigante di Soelden (Austria), prima gara della Coppa del mondo di sci femminile,...

È morto Giuliano Besson, fu nella Valanga azzurra

lutto nello sci

Lutto nel mondo dello sci azzurro: a 75, a causa di un malore improvviso, è morto Giuliano...

Bassino: "L'infortunio è una nuova sfida"

Sci

La sciatrice azzurra affronta con coraggio il periodo di stop dopo l'infortunio riportato durante...

Bassino operata dopo frattura: i tempi di recupero

Sci

L'azzurra ha riportato la frattura laterale del piatto tibiale della gamba sinistra, in una...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS