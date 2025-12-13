Slittino, Nagler e Malleier terzi a Park City

Slittino, Coppa del Mondo: Nagler e Malleier terzi a Park Cityslittino
Un podio incoraggiante verso le Olimpiadi di Milano-Cortina per il doppio nello slittino formato da Ivan Nagler e Fabian Malleier. I due azzurri conquistano il terzo posto nella prova di Coppa del Mondo a Park City negli Stati Uniti
Subito un podio per gli slittinisti azzurri nella prima prova della tappa statunitense di coppa del mondo, nella stagione che porta ai Giochi invernali 2026. Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno ottenuto il terzo posto a Park City nel doppio maschile, loro miglior prestazione di sempre in coppa. Quinti dopo la prima discesa, Nagler e Malleier hanno trovato nella seconda run il feeling migliore con il budello del Colorado, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio grazie al secondo miglior parziale. I sudtirolesi hanno avuto un gap ci soli 134 millesimi nei confronti dei tedeschi Toni Eggert/Florian Müller, capaci nella discesa decisiva di scalzare dalla vetta i padroni di casa Zachary De Gregorio/Sean Hollander, leader a metà gara e superati per 51 millesimi. Il secondo equipaggio azzurro, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, ha chiuso nono. Solo un decimo di secondo ha separato dal podio le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, che hanno ottenuto il quarto posto. La tappa di Park City si completa nella notte italiana tra sabato e domenica con le seconde run dei singoli e con la staffetta mista.