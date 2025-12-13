Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Slittino, Coppa del Mondo: Nagler e Malleier terzi a Park City

slittino

Un podio incoraggiante verso le Olimpiadi di Milano-Cortina per il doppio nello slittino formato da Ivan Nagler e Fabian Malleier. I due azzurri conquistano il terzo posto nella prova di Coppa del Mondo a Park City negli Stati Uniti

Subito un podio per gli slittinisti azzurri nella prima prova della tappa statunitense di coppa del mondo, nella stagione che porta ai Giochi invernali 2026. Ivan Nagler e Fabian Malleier hanno ottenuto il terzo posto a Park City nel doppio maschile, loro  miglior prestazione di sempre in coppa. Quinti dopo la prima discesa, Nagler e Malleier hanno trovato nella seconda run il feeling migliore con il budello del Colorado, riuscendo a salire sul gradino più basso del podio grazie al secondo miglior parziale. I sudtirolesi hanno avuto un gap ci soli 134 millesimi nei confronti dei tedeschi Toni Eggert/Florian Müller, capaci nella discesa decisiva di scalzare dalla vetta i padroni di casa Zachary De Gregorio/Sean Hollander, leader a metà gara e superati per 51 millesimi. Il secondo equipaggio azzurro, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, ha chiuso nono. Solo un decimo di secondo ha separato dal podio le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile, che hanno ottenuto il quarto posto. La tappa di Park City si completa nella notte italiana tra sabato e domenica con le seconde run dei singoli e con la staffetta mista. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Slittino, Nagler e Malleier terzi a Park City

slittino

Un podio incoraggiante verso le Olimpiadi di Milano-Cortina per il doppio nello slittino formato...

Gigante maschile Val d'Isere: la prima manche LIVE

Sci

Lo sci alpino maschile si sposta in Francia con lo slalom gigante: attenzione a Odermatt, leader...

Biathlon, Giacomel vince la Sprint di Hochfilzen!

coppa del mondo

Il fine settimana austriaco parte alla grande per l'Italia: l’atleta trentino fa sua la prova...

Infinta Vonn: sua la discesa St. Mortiz. Goggia 4^

Sci

A Sankt Moritz, nella prima discesa libera femminile della stagione, una pazzesca Lindsey Vonn...

Caduta Gisin: lesioni a colonna, ginocchio e polso

Sci

Caduta per Michelle Gisin, finita contro le reti a oltre 110 km/h nella seconda prova della...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS