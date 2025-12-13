Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^

Dopo il quarto posto di ieri Sofia Goggia conquista il terzo posto nella seconda discesa femminile a Sankt Moritz. Mentre dopo lo strepitoso trionfo di ieri Lindsey Vonn ancora a podio nella seconda discesa femminile di Sankt Moritz: l'americana chiude seconda dietro la tedesca Emma Aicher, che trionfa con una prova perfetta. Ottimo sesto posto per Laura Pirovano
LE CLASSIFICHE - ITALIANI CON PIU' PODI: GOGGIA A -6 DA THOENI
E' arrivato il primo podio stagionale - il 63° in carriera - per l'azzurra Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria - la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni - è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l'Italia - ancora con condizioni meteo e di neve perfette - c'è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6^ in 1.31.26. Più indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778. Domenica la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre ragazze jet azzurre
L'ordine d'arrivo:
- 1. Emma Aicher (GER) in 1’30”50
- 2. Lindsey Vonn (USA) + 0”24
- 3 Sofia Goggia (ITA) + 0”29
- 4 Breezy Johnson (USA) + 0”40
- 5 Mirjam Puchner (AUT) + 0”65
- 6 Laura Pirovano (ITA) + 0”76
- 7 Magdalena Egger (AUT) + 0”81
- 8 Nina Ortlieb (AUT) + 0”89
- 9 Marte Monsen (NOR) + 1”04
- 10 Ariane Raedler (AUT) + 1”07
Le altre azzurre:
- 24° Roberta Melesi + 1”73
- 28° Elena Curtoni + 2”00
- 33° Nicol Delago + 2”19
- 38° Nadia Delago + 2”28
- 41° Sara Thaler + 2”85
- 49° Vicky Bernardi + 3”32