Discesa St. Moritz: vince Aicher, Goggia chiude 3^

Coppa del mondo di sci, Discesa a St. Moritz: Aicher vince davanti a Vonn e Goggia

Sci

Dopo il quarto posto di ieri Sofia Goggia conquista il terzo posto nella seconda discesa femminile a Sankt Moritz. Mentre dopo lo strepitoso trionfo di ieri Lindsey Vonn ancora a podio nella seconda discesa femminile di Sankt Moritz: l'americana chiude seconda dietro la tedesca Emma Aicher, che trionfa con una prova perfetta. Ottimo sesto posto per Laura Pirovano

LE CLASSIFICHE - ITALIANI CON PIU' PODI: GOGGIA A -6 DA THOENI

E' arrivato il primo podio stagionale - il 63° in carriera - per l'azzurra Sofia Goggia, terza in 1.30.79 nella seconda discesa di St. Moritz. Subito davanti a lei, sul secondo gradino del podio dopo lo strepitoso successo di ieri, la straordinaria Lindsey Vonn in 1.30.74. La vittoria - la terza in carriera per una ragazza di grande talento e di soli 22 anni - è andata alla tedesca Emma Aicher in 1.30.50. Per l'Italia - ancora con condizioni meteo e di neve perfette - c'è ancora la bella prova della trentina Laura Pirovano 6^ in 1.31.26. Più indietro Roberta Melesi in 1.32.23, Elena Curtoni in 1.32.50 , Nicol Delago in 1.32.69 e sua sorella Nadia in 1.32.778. Domenica la tappa di St. Moritz si chiude con il superG, altra grande occasione per Sofia Goggia, Elena Curtoni e le altre ragazze jet azzurre

L'ordine d'arrivo:

  • 1. Emma Aicher (GER)   in 1’30”50
  • 2. Lindsey Vonn (USA)  + 0”24
  • 3 Sofia Goggia (ITA) + 0”29
  • 4 Breezy Johnson (USA) + 0”40
  • 5 Mirjam Puchner (AUT) + 0”65
  • 6 Laura Pirovano (ITA) + 0”76
  • 7 Magdalena Egger (AUT) + 0”81
  • 8 Nina Ortlieb (AUT)  + 0”89
  • 9 Marte Monsen (NOR) + 1”04
  • 10 Ariane Raedler (AUT) + 1”07

Le altre azzurre: 

  • 24° Roberta Melesi + 1”73
  • 28° Elena Curtoni + 2”00
  • 33° Nicol Delago + 2”19
  • 38° Nadia Delago + 2”28
  • 41° Sara Thaler + 2”85
  • 49° Vicky Bernardi + 3”32

