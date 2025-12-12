Il fine settimana austriaco parte alla grande per l'Italia: l’atleta trentino fa sua la prova Sprint precedendo Eric Perrot e il tedesco Horn. È la seconda vittoria individuale per l'azzurro in Coppa del Mondo. Quarto posto per Botn, che conserva il pettorale giallo

Un super Tommso Giacomel parte col piede giusto nel fine settimana in Austria per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon. L’atleta trentino, classe 2000, ha infatti vinto la prova Sprint (10 km) di Hochfilzen, precedendo il francese Perrot e il tedesco Horn. Una gara perfetta sia nella parte di sci di fondo quanto al poligono (chiude con il 100%). Si tratta seconda vittoria individuale per Giacomel in Coppa del Mondo. Quarto posto per il norvegese Botn che conserva il pettorale giallo.