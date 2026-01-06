Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'anniversario

L'incredibile storia della prima pista da sci in Italia e del suo mitico precursore

Giorgia Mecca

@Archivio storico Ski Club Torino

Il 6 gennaio 1906 veniva inaugurata la prima pista da sci in Italia. Un sogno di un visionario: lo svizzero Adolfo Kind, che non sapeva a quale rivoluzione stava per dare la nascita. Su Sky Sport, lo speciale dedicato al primo impianto da ski italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ