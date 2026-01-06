l'anniversario
L'incredibile storia della prima pista da sci in Italia e del suo mitico precursore
Il 6 gennaio 1906 veniva inaugurata la prima pista da sci in Italia. Un sogno di un visionario: lo svizzero Adolfo Kind, che non sapeva a quale rivoluzione stava per dare la nascita. Su Sky Sport, lo speciale dedicato al primo impianto da ski italiano
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi