Quando il 'Black Mamba' era Michael Jordan (e non Kobe Bryant)

Prima che Kobe Bryant diventasse famoso in tutto il mondo come il “Black Mamba”, una campagna marketing accostò un modello delle Air Jordan al serpente reso famoso da Kill Bill Vol. 2, legando così MJ al rettile. Se non se lo ricorda quasi nessuno però è per un motivo semplice: quella campagna ebbe vita brevissima perché Jordan è segretamente terrorizzato dai serpenti