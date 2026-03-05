Le nuove regole del calcio sono già qualcosa, ma non possono bastare

Le nuove regole definite dall'Ifab, che entreranno in vigore dalla prossima stagione e che mirano soprattutto a combattere le perdite di tempo sono un'ottima notizia, ma quello che servirebbe di più agli arbitri è recuperare un po' di sensibilità legata al gioco e all'interpretazione delle varie dinamiche, sopraffatte dalla cultura del caso specifico e del 'centimetro'