Biathlon, staffetta femminile: Italia 2^ a Rupholding, vince la Norvegia

biathlon

Secondo posto per il quartetto azzurro (Auchentaller, Wierer, Carrara e Vittozzi) nella staffetta femminile di Ruhpolding, battute soltanto in volata dalla Norvegia grazie a uno straordinario recupero di Kirkeeide su Vittozzi nell'ultimo giro. Chiude il podio la Svezia

Arriva un altro podio per l'Italia del biathlon. Le azzurre Auchentaller-Wierer-Carrara-Vittozzi hanno chiuso al secondo posto la staffetta femminile nella prima gara della tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding, in Germania. Un piazzamento dolceamaro per il quartetto italiano, visto il finale in volata che ha visto trionfare la Norvegia in un testa a testa tra Lisa Vittozzi e Maren Kierkeeide. La 22enne norvegese era uscita dall'ultimo poligono con 12 secondi di ritardo sull'azzurra, ma ha colmato il gap con un ultimo giro fenomenale e vinto in volata. Resta una grande prova di squadra per l'Italia soprattutto al poligono, con solo quattro ricariche utilizzate. Completa il podio la Svezia, quarta la Francia. Per l'Italia è il dodicesimo podio complessivo in stagione, il secondo nella staffetta femminile dopo il secondo posto a Oestersund.

Staffetta femminile, l'ordine d'arrivo

  1. Norvegia 1h07'06''
  2. Italia +0.9
  3. Svezia +3.0
  4. Francia +10.5
  5. Repubblica Ceca +52.8

