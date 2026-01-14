Arriva un altro podio per l'Italia del biathlon. Le azzurre Auchentaller-Wierer-Carrara-Vittozzi hanno chiuso al secondo posto la staffetta femminile nella prima gara della tappa di Coppa del Mondo a Ruhpolding, in Germania. Un piazzamento dolceamaro per il quartetto italiano, visto il finale in volata che ha visto trionfare la Norvegia in un testa a testa tra Lisa Vittozzi e Maren Kierkeeide. La 22enne norvegese era uscita dall'ultimo poligono con 12 secondi di ritardo sull'azzurra, ma ha colmato il gap con un ultimo giro fenomenale e vinto in volata. Resta una grande prova di squadra per l'Italia soprattutto al poligono, con solo quattro ricariche utilizzate. Completa il podio la Svezia, quarta la Francia. Per l'Italia è il dodicesimo podio complessivo in stagione, il secondo nella staffetta femminile dopo il secondo posto a Oestersund.