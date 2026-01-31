Offerte Sky
Snowboard, Fischnaller secondo e Caffont terza a Rogla

snowboard

Doppio podio per l'Italia dello snowboard nello slalom gigante parallelo di coppa del mondo a Rogla (Slovenia). Roland Fischnaller secondo nella gara maschile, Elisa Caffont terza in quella femminile

Doppio podio per l’Italia nello slalom gigante parallelo di coppa del mondo di snowboard a Rogla (Slovenia), grazie al secondo posto di Roland Fischnaller, battuto dal coreano Sangho Lee, e al terzo di Elisa Caffont nella gara femminile.

Dopo tre vittorie, per Fischnaller si tratta del quarto podio nella stagione che porta all’Olimpiade, che lo vedrà sicuro protagonista nelle gare di Livigno. In semifinale il 45enne ha eliminato l’ austriaco Fabian Obmann, che terminerà al terzo posto la gara, per poi essere sconfitto per pochi centimetri dal coreano Lee.
Erano usciti agli ottavi Maurizio Bormolini, Aaron March e Daniele Bagozza, mentre ai quarti si era fermato anche Gabriel Messner. Fischnaller prende la vetta della classifica di specialità con 443 punti, pari merito con l’austriaco Benjamin Karl.

Vittoria per Miki Tsubaki nella gara femmiile, davanti alla tedesca Ramona Hofmeister e ad Elisa Caffont, terza. Si tratta del quinto podio stagionale per Caffont, dopo le due vittorie di Bansko e Davos (in slalom) e i due secondi posti di Scuol e Mylin, ad inizio stagione. Più indietro le altre azzurre in gara, con Sofia Valle e Lucia Dalmasso fuori agli ottavi, mentre Jasmine Coratti si era fermata ai quarti.

 

Fonte: fisi.org

