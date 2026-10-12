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Coppa del Mondo sci, Gigante maschile Soelden: i convocati azzurri. C'è Franzoni

Sci

Si avvicina l'inizio della stagione dello sci alpino: per il primo gigante maschile di stagione, in programma il 25 ottobre a Soelden, ecco i convocati azzurri: c'è anche Franzoni tra gli azzurri chiamati per la gara austriaca

Diramate le prime convocazioni per la Coppa del mondo 2026/27 di sci alpino. Il direttore tecnico della nazionale italiana maschile, Max Carca, ha già delineato la formazione che prenderà parte al gigante di apertura di Soelden, il prossimo 25 ottobre. Tra questi c'è Giovanni Franzoni, che quest'anno punterà un po' più sul gigante, oltre alle discipline veloci. Saranno sette gli azzurri al via: oltre a lui, Alex Vinatzer, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Luca De Aliprandini, Simon Talacci e Tobias Kastlunger. Nei prossimi giorni la squadra - fa sapere la Fisi - si allenerà fra Soelden e Pitztal, in attesa dell'Opening della stagione

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