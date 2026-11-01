Sfuma all'ultimo tiro dell'ultimo end il sogno azzurro di una medaglia d'oro agli Europei di curling. Cesare Spiller, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Stefano Spiller hanno comunque conquistato una storica medaglia d'argento, il migliore risultato di sempre per il settore maschile italiano. A Ostrava il quartetto azzurro ha perso in finale contro la corazzata Scozia, che ha avuto la meglio per un solo punto, realizzato con l'ultimo tiro dell'ottava mano, con il match che è finito 6-5 per gli scozzesi.