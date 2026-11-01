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Curling, Italia argento agli Europei: azzurri battuti in finale dalla Scozia

curling

Storico argento per l'Italia maschile di curling: il quartetto composto da Stefano Spiller, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Cesare Spiller si arrende in finale alla Scozia che vince 6-5

Sfuma all'ultimo tiro dell'ultimo end il sogno azzurro di una medaglia d'oro agli Europei di curling. Cesare Spiller, Sebastiano Arman, Amos Mosaner e Stefano Spiller hanno comunque conquistato una storica medaglia d'argento, il migliore risultato di sempre per il settore maschile italiano. A Ostrava il quartetto azzurro ha perso in finale contro la corazzata Scozia, che ha avuto la meglio per un solo punto, realizzato con l'ultimo tiro dell'ottava mano, con il match che è finito 6-5 per gli scozzesi.

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