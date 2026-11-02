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Brignone lascia il Gruppo Sportivo dei Carabinieri e torna allo sci Club Courmayeur

l'annuncio

Federica Brignone ha annunciato con un post sui social di essersi congedata dal Gruppo Sportivo dei Carabinieri: "A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta". La campionessa olimpica tornerà a gareggiare per lo sci club Courmayeur

Cambio di casacca per Federica Brignone, che lascia l'arma per un ritorno al passato. "Grazie al Centro Sportivo Carabinieri che mi ha accompagnato per tanti anni, pieni di successi. A questo punto della mia carriera ho deciso di congedarmi e tornerò sugli sci per i colori dello sci club con cui sono cresciuta!", ha scritto sui social la campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante a Milano Cortina 2026. La sciatrice di La Salle continuerà l'attività sportiva con lo sci club Courmayeur. Brignone, che dopo il trionfo sulle nevi di casa ha proseguito la sua riabilitazione a seguito del terribile infortunio subito nella primavera del 2025, non era presente alla prima gara di Coppa del mondo a Solden. 

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