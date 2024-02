Tutti gli infortuni di Sofia Goggia in carriera

Dal 2007 a oggi è lunga la serie di infortuni di Sofia Goggia che non ancora 15enne si ruppe per la prima volta il crociato. Una carriera fatta di cadute, ma anche di recuperi lampo con trionfi storici come l'argento a Pechino 23 giorni dopo l'infortunio di Cortina o la vittoria a St. Moritz con una mano fratturata

GOGGIA, INFORTUNIO IN ALLENAMENTO: LE NEWS LIVE