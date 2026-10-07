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Takeyasu Minamiura, l'uomo che sfidò la Nameless Tower

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Un'impresa che riuscì a compiere dopo 40 giorni di arrampicata, 21 notti in parete e cinque giorni di tempesta. Ma per Takeyasu Minamiura l'impresa non era ancora finita: un parapendio collassato lo lasciò solo, ferito e affamato a 6000 metri per sei lunghissimi giorni

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