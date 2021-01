Con una vittoria netta per 4-0, Luna Rossa supera alla grande l'ostacolo American Magic e si regala la finale della Prada Cup contro Ineos Uk (in diretta su Sky dal 13 febbraio). Gli statunitensi cedono alla nostra superiorità tattica, oltre a pagare ancora i danni dell’affondamento. L'imbarcazione italiana, invece, sfrutta i grandi passi avanti portati da Max Sirena

Ci sono due precedenti di barche italiane nella finale del trofeo che determina lo sfidante: nel 2000 e nel 2007. La prima ci lanciò in Coppa America, a perdere purtroppo contro i neozelandesi. Mentre nella seconda, battuti ancora dai kiwi, alla Coppa non ci arrivammo proprio. È un gioco crudele, nel quale finora siamo venuti fuori alla grande. Perché nella finale che ci può portare in Coppa America ci siamo arrivati con un 4 a 0 secchissimo, completato contro gli americani con le due regate della notte scorsa.