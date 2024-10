Nel video pubblicato sull'account Instagram di Luna Rossa il discorso motivazionale di Max Sirena al team dopo le due sconfitte contro Ineos Britannia, che ora conduce 6-4 nella finale di Louis Vuitton Cup: "Niente facce tristi, non siamo ancora fuori dai giochi. Ora è il momento in cui abbiamo bisogno degli sforzi e della spinta di tutti". Venerdì si torna in acqua: tutto in diretta ora su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

