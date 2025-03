Pallamano, Coppa Italia a Cassano Magnago e Erice

La prima volta del Cassano Magnago, la terza consecutiva dell’AC Life Style Erice. Sono lombardi e siciliane a conquistare la Coppa Italia 2025 di pallamano nella giornata di ieri (domenica) che ha concluso le Finals al Play Hall di Riccione. Accade tutto all'esito di due sfide entusiasmanti: Erice ha superato la Jomi Salerno col finale di 33-25, mentre Cassano Magnago ha battuto Conversano con il punteggio di 29-26. Per Cassano Magnago è il primo trofeo maschile nella storia. Un successo con tante storie dentro: dal primo titolo in carriera di Giacomo Savini alla prima gioia in maglia amaranto di Alessio Moretti, che aveva vinto con le maglie di Bolzano e proprio di Conversano ma mai con il club dov’è cresciuto. "Aspettavo da tanto un titolo con Cassano Magnago - ha detto Moretti nel dopo gara - e non pensavo di provare un’emozione così forte. Sono orgoglioso dei miei compagni. Lavoriamo sodo ogni giorno e volevamo questo risultato. Sono 50 anni che questa società lavora e vincere questo trofeo è un’emozione fortissima".

Per Erice terza vittoria consecutiva

Per Erice sul versante femminile, invece, è una striscia che si allunga: terza avversaria diversa – Brixen nel 2022 e Cassano Magnago nel 2023 – e ancora una volta gioia finale con una prova maiuscola di Laeticia Ateba (12 gol) e del portiere Daniela Pinto Pereira. Giulia Losio, alla delle siciliane e autrice di un gol-chiave nei minuti finali: "È stata per entrambe le squadre una bellissima partita. Non siamo partite molto bene, ma siamo state brave nel rientrare in partita e nel recuperare. Vincere con la maglia di Erice per me è qualcosa di speciale, ormai questa è casa per me. Sono felicissima. Adesso manca un ultimo tassello, ma non dico quale: a Erice siamo scaramantiche, ma continueremo a lavorare duramente per centrare l’ultimo obiettivo che manca a questa ambiziosa realtà".

Nazionali Azzurre in campo

La pallamano italiana archivia l'evento più atteso della stagione a livello di club e pensa ora alle Nazionali. Azzurri in campo fra 13 e 16 marzo contro la Lettonia per le qualificazioni a EURO 2026, mentre il 9 aprile le donne sfideranno la Romania nell'andata delle qualificazioni ai Campionati Mondiali 2025.