Altro traguardo per Luna Rossa in quest'edizione di Coppa America. Dopo la finale di Louis Vuitton Cup centrata con l'equipaggio maschile e la storica vittoria nella Youth America's Cup, è arrivata la qualificazione in finale nella Women's America's Cup. Come in Louis Vuitton Cup, l'avversario sarà una barca inglese, Athena Pathway. Luna Rossa Prada Pirelli è stata la più continua nelle quattro regate di semifinale, vincendone una, arrivando due volte seconda e quarta nell'ultima nonostante una penalità ricevuta prima della partenza e una caduta dal foil. La finale femminile è in programma sabato 12 ottobre: si svolgerà in mezzo alle due regate fra New Zealand e Britannia, sarà una sola regata a match race, chi vince si aggiudica il titolo.