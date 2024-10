C’è qualcosa di magico nell’attesa per questa Coppa America. Non solo perché si sta per assegnare il trofeo sportivo più antico del mondo, datato 1851, ma anche perché questa volta c’è la possibilità, per chi quel trofeo l’ha inventato, di vincerlo per la prima volta. Team Britannia di Sir Ben Ainslie, avversario che si è rivelato insormontabile per Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup, può riuscire dove nessun britannico è riuscito prima. Lo sa bene Sir Ben Ainslie, la vittoria lo può consegnare alla storia non solo di questo sport, nel quale ha già in bacheca 5 medaglie olimpiche di cui 4 d’oro, ma alla storia del Regno Unito. Al suo fianco Dylan Fletcher, anche lui campione Olimpico, a Tokyo. 6 medaglie da una parte, 5 dall’altra: con Peter Burling e Nathan Outteridge al timone i kiwi, puntano alla terza Coppa Consecutiva. Team Britannia ha una barca veloce e soprattutto un equipaggio che la fa rendere al meglio. Oò mistero, come accade sempre nella Coppa America, avvolge invece le prestazioni di Taihoro, che nell'ultimo mese ha navigato da sola e, secondo alcuni, è cambiata molto rispetto a quella vista nei round robin. Nel mentre, Luna Rossa sta a guardare lo spettacolo e riparte con due nuovi timonieri, Gradoni e Tita. Il futuro è già cominciato, sullo sfondo c’è sempre lei, the Auld Mug, un trofeo la cui conquista è in grado di consegnarti alla storia.

