Con la vittoria della Louis Vuitton Cup da parte di Britannia, per la barca inglese è tempo di pensare alla sfida contro New Zealand, valida per la finale dell’America’s Cup. La finale sarà al meglio delle 13 regate: si parte sabato 12 ottobre con le prime due. Tutto in diretta su Sky Sport America's Cup (canale 205) e in streaming su NOW

Con il successo contro Luna Rossa e la conquista della Louis Vuitton Cup, Britannia torna a giocarsi la finale di America's Cup dopo 60 anni. La finale sarà contro i campioni in carica del New Zealand al meglio delle 13 regate. Dopo la lunga sfida contro Luna Rossa, decisa quest’oggi, venerdì 4 ottobre, con la vittoria dell’11^ regata che ha portato la barca inglese al successo per 7-4, per Britannia ci sarà una settimana di tempo per poter preparare la finalissima. Si parte sabato 12 ottobre con le prime due regate per chiudersi, in caso di arrivo alla 13^, lunedì 21.