SailGP, i catamarani volanti su Sky

Dopo le emozioni dell’America’s Cup, la grande vela torna protagonista nella Casa dello Sport: anche per la stagione 2025 Sky è Official Broadcaster del SailGP. Sabato 23 novembre parte da Dubai il giro del mondo sui “catamarani volanti” con 14 tappe e la novità del Red Bull Italy SailGP Team. Al commento le ‘voci storiche’ della vela di Sky Sport: Giovanni Bruno e Guido Meda

Anche per la Stagione 2025 Sky è l’Official Broadcaster del SailGP, il circuito velico globale ideato da Russell Coutts e Larry Ellison. La vela resta grande protagonista nella Casa dello Sport e su Sky e in streaming su NOW, dopo le grandi emozioni della Louis Vuitton Cup e dell’America’s Cup 2024, sarà possibile seguire le gare del SailGP, il più entusiasmante evento di vela, giunto alla sua quinta stagione e caratterizzato da un crescente successo.

10 squadre, c'è anche l'Italia Le incredibili prestazioni dei “catamarani volanti (hydro-foiling)”, le ambientazioni affascinanti e la eccezionale resa televisiva fanno del SailGP la “Formula Uno dei mari”, uno spettacolo entusiasmante anche per i non esperti di vela. In più, da questa edizione su Sky e NOW sarà possibile tifare per una squadra tutta italiana, la Red Bull Italy SailGP Team, che ha come CEO il timoniere di Luna Rossa James Spithill e al timone il bi-campione olimpico Ruggero Tita. Alle dieci squadre partecipanti all’ultima edizione (Australia, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, USA, Spagna, Nuova Zelanda), oltre all’Italia si aggiunge anche il Brasile.

Al commento Giovanni Bruno e Guido Meda Le due voci principali della vela di Sky Sport saranno il punto di riferimento delle telecronache del SailGP per tutta la Stagione 2025: Giovanni Bruno e Guido Meda, dopo aver raccontato la Louis Vuitton Cup e l’America’s Cup 2024, torneranno al microfono per il commento delle tappe del SailGP. Al loro fianco, proprio come durante l’America’s Cup, si alterneranno i volti e le voci esperte di importanti esponenti della vela nazionale che affiancheranno Bruno e Meda nelle telecronache e negli approfondimenti in studio.

14 tappe per la "Formula Uno dei mari" Una delle 14 tappe si svolgerà in Italia: il Rockwool Italy Sail Grand Prix a Taranto i prossimi 6 e 7 settembre 2025. Ecco le altre tappe che formano la Stagione 2025: un vero e proprio “giro del mondo” che parte da Dubai (23-24 novembre 2024) per proseguire con Auckland (18-19 gennaio 2025); Sydney (8-9 febbraio 2025); Los Angeles (15-16 marzo 2025); San Francisco (22-23 marzo 2025); Rio de Janeiro (3-4 maggio 2025); New York (7-8 giugno 2025); Portsmouth (19-20 luglio 2025); Sassnitz (16-17 agosto 2025); Ginevra (20-21 settembre 2025); Andalucìa-Cadice (4-5 ottobre 2025); Medio Oriente (7-8 novembre 2025). Gran finale nella tappa di Abu Dhabi (29-30 novembre 2025).

Foto Instagram Red Bull Ita SailGP

Nel weekend il primo appuntamento live su Sky Il via della stagione 2025 del SailGP con l’Emirates Dubai Sail Grand Prix presented by P&O Marinas: la prima giornata di regate sarà in diretta sabato 23 novembre su Sky Sport Arena e NOW dalle 11. Domenica 24 la seconda giornata di gare, in diretta su Sky Sport Arena e NOW dalle 11. I collegamenti da Dubai saranno curati da Francesca Piantanida. Oltre alle regate, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti del canale all-news Sky Sport 24, gli approfondimenti sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.