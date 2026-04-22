Il 'tuffo' di Ferrari: ecco Hypersail, la barca del futuro

A pochi passi dal Duomo di Milano il 'Cavallino Rampante' ha lanciato il suo innovativo monoscafo, che abbina prestazioni e sostenibilità. L'obiettivo? Infrangere i record del mondo, ma sempre con lo stile Ferrari, come dimostra la livrea, per l'occasione ispirata al classico giallo Modena della scuderia
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