la presentazione
Da Cagliari a Napoli: su Sky l'America's Cup parla italiano
Sky Sport seguirà ancora la Coppa America, la competizione più antica e affascinante della vela mondiale. Dalle regate preliminari di Cagliari fino alla storica edizione di Napoli 2027, Luna Rossa e le nuove barche volanti riportano l’Italia al centro del mare, tra storia, tecnologia e spettacolo
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