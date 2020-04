Ospiti a #CasaSkySport: Mutu, Fognini e Maverick Vinales. A "Calciomercato" c'è Maxi Lopez

Calcio, tennis e motori sono gli ingredienti di #CasaSkySport di oggi. A fine giornata, alle 23.30, appuntamento con Calciomercato-L'Originale: ospite di questa sera, Maxi Lopez. Come sempre potete mandare le vostre domande per gli ospiti attraverso i canali social di Sky Sport

Una giornata tra calcio, tennis e motori: è quella che potrete seguire su Sky Sport24. Si parte alle 13.30 con Massimo Marianella e Paolo Condò. Con loro si parlerà dello Special One, a cui oggi è dedicata l'intera programmazione di Sky Sport Uno.

Alle 14 il primo ospite di #CasaSkySport sarà Adrian Mutu, ex attaccante romeno che ha giocato in Serie A per oltre 10 anni, vestendo, tra le altre, le maglie di Verona, Parma Juventus e Fiorentina. Alle 14.30 con Stefano Meloccaro e Paolo Bertolucci arriverà Fabio Fognini al quale Sky Sport Arena dedicherà, giovedì 16 aprile, un’intera giornata proprio nella settimana nella quale si sarebbe dovuto disputare l’Atp Masters 1000 di Montecarlo che lo vide trionfare l’anno scorso.

Alle 19 un’ora sulle due ruote con Guido Meda e Sandro Donato Grosso che avranno come ospite il pilota della Yamaha Maverick Viñales.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Alle 20.15 nuovo appuntamento con “Sky Sport Room- Daily”. Fabio Tavelli, Flavio Tranquillo e Paolo Condò si interrogano su un tema quanto mai attuale: obbedienza e disciplina. In ambito sportivo, quante declinazioni di disciplina ci sono nello sport e soprattutto quanto è difficile ottenerle e concederle ? Da questo punto partirà la discussione di Room.

A chiduere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, saranno Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa sera l’attaccante del Crotone Maxi Lopez.

Inoltre, su Sky Sport Uno spazio ad uno palinsesto davvero “Special”: una giornata interamente dedicata a José Mourinho per ripercorrere i successi dell’allenatore con il Porto, il Manchester United, ma soprattutto con l’Inter. E da oggi puoi votare con #SkySporYou la partita di Daniele De Rossi che vuoi rivedere domani sera in prima serata su Sky Sport Uno.

Per finire: su Sky Sport Serie A potrete rivedere i ritratti di Giorgio Porrà ne "L'uomo della Domenica", mentre su Sky Sport Arena spazio ai migliori show del wresting WWE del 2016.