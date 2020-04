Su Sky Sport Uno si avvicina il “De Rossi Day”. E sarete voi a scegliere quale partita dell’ex romanista rivedere domani, in prime time. A partire da un Real Madrid-Roma di Champions del 2004. Sua la rete del momentaneo 0-1: grande pallonetto a scavalcare Casillas. Tra le opzioni anche Roma-Genoa (2008) e Roma-Inter del 2010, partite in cui Daniele è stato decisivo; infine, non poteva mancare la finale del Mondiale 2006. C’è tempo fino alle 20 di stasera per votare la partita che volete vedere