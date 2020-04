Su Sky Sport Uno è "Mourinho Day". Una giornata con lo Special One

Continua su Sky Sport Uno la programmazione dedicata ai grandi campioni. I fuoriclasse, quelli che scendono in campo e fanno gol (vedi Messi di ieri), ma anche gli allenatori. Impossibile allora non partire dallo Special One, che nella stagione 2009-2010 portò l’Inter allo storico Triplete, conquistando Campionato, Coppa Italia e Champions League. Una giornata intera per rivivere i momenti di quella straordinaria stagione nerazzurra, con la semifinale contro il Barcellona (riproposta in prima serata come la più votata con #SkySportYou) e la finalissima del 22 maggio al Santiago Bernabeu di Madrid con il Bayern Monaco.

Nella giornata dedicata all’allenatore portoghese anche gli Speciali ed i suoi successi con il Porto (con la finale di Champions League contro il Monaco del 2004) e Ajax-Manchester United che regalò a Mourinho l’Europa League del 2017. Appuntamento davvero “Special” oggi su Sky Sport Uno a partire dalle 9.

Mourinho Day, mercoledì 15 aprile: la programmazione su Sky Sport Uno