Oggi a #CasaSkySport: coach Valerio Bianchini e Rudi Garcia

Il calcio e il basket saranno i protagonisti di #CasaSky Sport di oggi. Alle 14, il primo appuntamento della giornata è con Riccardo Gentile, Geri De Rosa in compagnia di coach Valerio Bianchini, membro della Italian Hall of Fame dal 2013 grazie ai successi sulle panchine di Cantù, Roma, Pesaro e Fortitudo Bologna negli anni ’80. Alle 16.45 in collegamento ci sarà Ruggiero Rizzitelli per festeggiare gli 80 anni del Cesena, storico club romagnolo con cui l’ex attaccante esordì in Serie A ed unico nella storia della società bianconera a conquistare la convocazione in Nazionale.

Nella seconda parte della giornata, dalle 19, un’ora con Riccardo Gentile, Gianluca Di Marzio e Rudi Garcia allenatore dell’Olympique Lione, per 118 volte sulla panchina della Roma dal 2013 al 2016.

E di Roma si parlerà anche grazie al “Dzeko Day”, il capitano giallorosso è infatti il protagonista del palinsesto di Sky Sport Uno di oggi.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Ovviamente non mancheranno nel corso della giornata gli aggiornamenti e tutte le notizie in merito alla ripartenza della Serie A e della Coppe: oggi è infatti il giorno dell'Assemblea di Lega e dell'incontro Uefa-Federazioni.

Alle 23.30 chiude la giornata di Sky Sport24, "Juke-box": per il pubblico la possibilità di scegliere gli eventi da rivedere insieme ad Eleonora Cottarelli. Mezz’ora con i momenti di sport più amati di sempre chiesti da casa.