Il voto di oggi è tutto per l’attaccante del Napoli: sarete voi a scegliere quale partita di Mertens vedere domani sera, in prime time, su Sky Sport Uno. Quattro le opzioni, le prime tre sono tutte triplette del 2016: contro Bologna, Cagliari e Torino. L’ultima è la gara di Champions contro il Salisburgo (2019) in cui il belga segnò una doppietta, superando così il numero di gol di Maradona. Per dare la vostra preferenza c'è tempo fino alle 20 di stasera!