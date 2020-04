Una giornata con il capitano della Roma: oggi su Sky Sport Uno è "Dzeko Day"

La settimana da "bomber" su Sky Sport Uno prosegue con il Dzeko Day. Un viaggio attraverso la carriera di uno dei giocatori più richiesti dell’ultimo decennio. Dopo essersi messo in evidenza nei suoi anni al Wolsburg, l’attaccante della Bosnia-Erzegovina va a giocare in Premier dove vince due titoli con il Manchester City di Pep Guardiola. Alla Roma arriva nella finestra di calciomercato estiva del 2015 e da allora con la maglia giallorossa ha segnato 162 gol.

Veste la fascia di capitano della Roma e della sua Nazionale. La storia della sua vita dall’infanzia di Sarajevo fino al suo arrivo in Italia è raccontata nell’approfondimento monografico della serie “As Roma Story” in onda oggi alle 12.30, 18 e 23.

Le sue partite più belle con la maglia della Roma tra campionato e Champions League, le sfide per il titolo in Premier e il racconto attraverso le sue parole ne "I Signori del Calcio – Dzeko". Una giornata da non perdere su Sky Sport Uno, senza dimenticare che in prima serata, alle 21.15, sarà riproposta la partita scelta attraverso la votazione con #SkySportYou: Roma-Barcellona di Champions del 10 aprile 2018.

Inoltre oggi sarà ospite di #CasaSkySport l’allenatore dell’Olympique Lione Rudi Garcia, alla guida della Roma dal 2013 al 2016.

Infine, su Sky Sport Formula 1, alle 18, una nuova puntata di #iorestoacasaVanz, mentre su Sky Sport MotoGP prosegue il racconto della stagione 2014.

"Dzeko Day", la programmazione su Sky Sport Uno