Il weekend di Sky Sport24 apre alle 13.30. In studio Alessandro Mamoli e Massimo Ambrosini in collegamento per parlare del giocatore di pallacanestro più forte di tutti i tempi: Michael Jordan.

Alle 14, il primo appuntamento di oggi di #CasaSkySport sarà dedicato al “Bagg10 Weekend”: due giornate interamente dedicate a uno dei calciatori italiani più forti di tutti i tempi. Sul canale 201 sarà possibile rivivere le sue prodezze in Serie A con le maglie di Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia e le sue magie con la maglia azzurra ai Mondiali d’Italia ’90e USA ’94 con i commenti originali dell’epoca. E, per raccontare il campione e l’uomo, ci saranno Alessandro Costacurta e Matteo Marani, autore del docufilm “1990, il Caso Baggio” che racconta fatti inediti e misteri sul contestato trasferimento del fuoriclasse dalla Fiorentina alla Juve (in onda alle 15.30 su Sky Sport Uno e disponibile on demand).

Alle 14.30 gli ospiti saranno invece Giancarlo Marocchi e Walter Veltroni.

Nella seconda parte della giornata, dalle 19, un’ora con Fabio Capello e l’allenatore dell’Olimpia Milano, Ettore Messina.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.