Storie di Matteo Marani, il nuovo docufilm: "1990, il caso Baggio"

Roberto Baggio e Stefano Borgonovo

Il 1989-90 è il campionato della consacrazione definitiva di Baggio. Ma è pure l’ultimo in Toscana. Stavolta segna 17 reti, secondo al solo Van Basten fra i marcatori e davanti a Maradona e agli altri campioni della Serie A. Baggio ha avuto Zico come idolo e in qualche maniera lo ricorda: sta in campo con armonia, velocità, eleganza. Come Zico, è anche lui un 9 e mezzo. Da ogni giocata spuntano lampi di classe. Dribbling, gol, sterzate, punizioni, assist. Tanto, troppo per non accendere il desiderio spasmodico dei grandi club. L’ultimo impulso è arrivato con la chiamata di Azeglio Vicini in Nazionale nell’autunno dell’88.

Firenze si gode la scoperta del campione cresciuto al Franchi, una sensazione non più provata dai tempi di Giancarlo Antognoni, unico e indiscusso idolo della città, ancora oggi. Firenze è fatta così. Sanguigna, passionale, schietta come il gusto del Chianti al contatto col palato, capace tuttavia di intravedere il genio prima di chiunque altro, avendone cullati parecchi da Dante in avanti. Nel calcio, lo aveva fatto con Julinho e Montuori nel primo scudetto del 1956, con Chiarugi e De Sisti nel secondo del 1969, e prima ancora con Hamrin, nella Coppa delle Coppe vinta nel ‘61. Lo farà - dopo Baggio - con i vari Rui Costa, Batistuta, Mutu e Chiesa.