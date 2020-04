Inizia oggi su Sky Sport Uno la due giorni dedicata a Baggio per rivivere le sue partite più belle e il racconto delle sue imprese tra campionato e Nazionale. Dai gol in viola fino all'ultima partita con il Brescia. Un campione raccontato anche nel docufilm di Marani "1990, il caso Baggio" e con due nuovi speciali: "Profili Collection–Dicevano di Baggio", una serie di interviste di Porrà e "Baggio: l’essenza e i valori dello sport" nel quale il Pallone d'oro si racconta all’ultimo Festival dello Sport di Trento

Un weekend dedicato alla celebrazione del Divin Codino, due giornate su Sky Sport Uno - perché una non sarebbe bastata - per raccontare Roby Baggio e quello che ha rappresentato per il calcio italiano.

Con gli speciali inediti di "Profili Collection – Dicevano di Baggio", una serie di interviste di Giorgio Porrà ad amici e conoscenti del campione e "Baggio: l’essenza e i valori dello sport" nel quale il Pallone d'oro del 1993 si racconta all’ultimo Festival dello Sport di Trento, ma soprattutto con i suoi incredibili gol. Alle 13 di sabato appuntamento con un History Remix dedicato e poi, nel corso del Baggio-weekend potrete rivedere alcuni speciali come "1990, il caso Baggio", il docufilm della serie Storie di Matteo Marani incentrato sulle giornate che hanno visto il passaggio di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus. Ma non solo: spazio anche alla puntata de "L'Uomo della Domenica" di Giorgio Porrà realizzata in occasione dei suoi 50 anni.

Sicuramente uno dei calciatori più forti di sempre è anche l’unico azzurro ad aver segnato in tre edizioni dei Mondiali. Rivivremo allora l’edizione del 1994 attraverso le partite contro Nigeria, Spagna e Bulgaria, riproposte in versione integrale. Quel Mondiale made in USA poi raccontato da Federico Buffa nelle sue "Storie Mondiali – I maledetti rigori". Senza dimenticare la meravigliosa partita Italia-Inghilterra per il 3°/4° posto a Italia '90.

Ci sarà anche il tempo per ripercorrere la sua carriera attraverso le partite più belle in Serie A, a partire da Juventus-Sampdoria del settembre 1993 (3-1), primo gol di Baggio trasmsso dalla pay-tv o il derby di Milano del novembre 1996 e il suo gran gol con la maglia del Milan, o la partita di Champions Inter-Real Madrid del 1998 vinta 3-1 dai nerazzurri grazie a una doppietta del Divin Codino. Fino ad arrivare a quella del suo addio: Milan-Brescia del 16 maggio 2004.

Un weekend indimenticabile, come indimenticabili sono state le sue giocate in più di vent’anni di carriera.