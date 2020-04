5/10 ©Ansa

L'EUROPA | Nel 1998 Baggio regala ai tifosi dell'Inter una magica notte in Champions. L'avversario è il Real Madrid e il n°10 entra in campo al 68', tempo sufficiente per firmare il successo nerazzurro. Nel finale triangola involontariamente con Ivan Campo e realizza il 2-1, poi al 90' chiude il match con la doppietta personale: punta il portiere, lo salta con una finta e deposita la palla in rete