1/21

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha sottolineato su Facebook come sarà ridotta la mobilità a Milano: "Il traffico in metro sarà del 25% in meno rispetto a prima. Potremo far entrare massimo 75 persone alla volta. Se non si trovano altre formule, non se ne esce più: quindi anche l'idea di parlare di piste ciclabili non è una scelta ideologica, ma è una scelta di visione e anche di necessità"

Conte: "Più spostamenti dal 4, scuole a settembre"