Fase 2 coronavirus, i codici Ateco delle attività che riprendono il 4 maggio
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Con il nuovo decreto moltissime attività, a partire dal 4 maggio, riprenderanno la loro fase produttiva, interrotta a causa dell'emergenza coronavirus. Quali nello specifico? Ecco tutte i settori autorizzati alla riapertura, compresi quelli che sono già operativi, con i rispettivi codici Ateco
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- 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
- 02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
- 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
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- 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
- 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
- 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
- 08 - ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
- 09 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
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- 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
- 13 - INDUSTRIE TESSILI
- 14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
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- 15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
- 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
- 17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
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- 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
- 20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
- 21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
- 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
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- 23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
- 24 - METALLURGIA
- 25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
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- 27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
- 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
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- 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
- 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
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- 59 - ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
- 60 - ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
- 61 - TELECOMUNICAZIONI
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- 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA' CONNESSE
- 63 - ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
- 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
- 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
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- 78 - ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
- 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
- 81.2 - ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE