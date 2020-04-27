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Fase 2 coronavirus, i codici Ateco delle attività che riprendono il 4 maggio

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Con il nuovo decreto moltissime attività, a partire dal 4 maggio, riprenderanno la loro fase produttiva, interrotta a causa dell'emergenza coronavirus. Quali nello specifico? Ecco tutte i settori autorizzati alla riapertura, compresi quelli che sono già operativi, con i rispettivi codici Ateco

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