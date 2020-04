Cosa si intende per "congiunti"? Dalla sera del 26 aprile è una delle domande più ricorrenti nella testa degli italiani per via del nuovo decreto firmato dal Consiglio Conte. "Si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie", recita il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio. Va bene il distanziamento sociale e le mascherine, ma chi potremo andare a trovare dalla prossima settimana? Secondo la Treccani "congiunto" è "chi è legato ad altri da un vincolo di parentela: affine, consanguineo, familiare, parente".