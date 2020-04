Inoltre, in occasione del 40° anniversario dello scudetto dell’Inter stagione 1979-’80, andrà in onda, in più passaggi, lo speciale “L’Inter Nazionale 1979/80”. Appuntamento anche su Sky Sport24 alle 18 e 22.30 (disponibile anche on demand). Nello speciale spazio anche ad interviste inedite ad alcuni protagonisti di quella squadra. Fra questi Evaristo Beccalossi, Domenico Caso, Ivano Bordon, Carlo Muraro, Roberto Mozzini e Alessandro Altobelli.

E Ivano Bordon sarà ospite anche a Sky Sport24 oggi alle 15: oltre ricordare quella stagione 1979/80 presenterà il libro autobiografico fresco di stampa “In presa alta” (Caosfera Edizioni) scritto con Jacopo Dalla Palma.

A chiudere la giornata di Sky Sport24, alle 23.30, saranno Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Marco Bucciantini con “Calciomercato-L’Originale”. Ospite di questa sera Antonio Di Natale, l’ex attaccante attualmente allenatore dello Spezia Under 17.

Inoltre, da non perdere la programmazione di Sky Sport Uno: da oggi e fino a domenica, sette giorni dedicati al Mondiale 2006 con la riproposizione di tutte le 64 partite, dalla fase a gironi alla finale. E ogni giorno alle 22 (tranne mercoledì 29 aprile, alle 19.05) appuntamento con le gare dell’Italia di Lippi.