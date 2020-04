Da oggi tutto il Mondiale 2006: la guida

Sette giorni per rivivere tutte le 64 partite del Mondiale 2006. Da oggi su Sky Sport Uno un palinsesto dedicato alla Coppa del Mondo di Germania: dalla fase a gironi alla finale del 9 luglio. Tra le partite in programma oggi la gara inaugurale tra Germania e Costa Rica e, ovviamente, Italia-Ghana (alle 22)

Tutte le 64 partite del Mondiale 2006: la settimana di Sky Sport Uno inizia all’alba di oggi, lunedì 27 aprile, per concludersi, con una grande vittoria, domenica 3 maggio. Un palinsesto interamente dedicato al Mondiale di Germania: dalla Fase a Gironi, fino alla Finale: verranno riproposte tutte le gare con le telecronache Sky, official broadcaster per l’Italia della Fifa World Cup 2006.

La diciottesima edizione della Coppa del Mondo si disputò dal 9 giugno al 9 luglio, in Germania. L’Italia di Lippi-nel Gruppo E con Ghana, Stati Uniti, Repubblica Ceca- iniziò la sua lunga corsa verso Berlino il 12 giugno, ad Hannover, contro il Ghana. Pirlo e Iaquinta firmarono la prima vittoria azzurra. Una partita tutta da rivedere stasera su Sky Sport Uno: fischio d’inizio alle 22. Per non perdere tutto il cammino dell’Italia, appuntamento ogni giorno alle 22 (tranne mercoledì 29 aprile, alle 19.05), fino a domenica quando potremo finalmente gridare nuovamente: “Siamo campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Campioni del mondo. Abbracciamoci forte e vogliamoci tanto bene, vogliamoci tanto bene”.

Lunedì 27 aprile: il palinsesto completo di Sky Sport Uno