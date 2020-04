Alle 20.30 , per chi se lo fosse perso, verrà invece riproposto l’appuntamento “Capitani per l’Italia” , la storica conversazione tra Del Piero, Totti, Maldini e Zanetti , le quattro bandiere del calcio italiano riunite per l’occasione da #CasaSkySport.

Due icone del volley: saranno loro ad aprire alle 14 il primo appuntamento con #CasaSkySport . Un’ora in compagnia di Francesca Piccinini , classe 1979, tornata in campo quest’anno con la UYBA di Busto Arsizio e Maurizia Cacciatori , simbolo italiano della pallavolo nel mondo, una delle giocatrici più vincenti di sempre a livello di club, con i suoi 17 trofei vinti in carriera.

Inoltre, da non perdere la programmazione di Sky Sport Uno: fino a domenica un palinsesto dedicato al Mondiale 2006 con la riproposizione di tutte le partite, dalla fase a gironi alla finale. Oggi alle 21.45 appuntamento con Italia-Australia.



E, nel palinsesto di oggi di Sky Sport Uno c’è anche un appuntamento live tutto da seguire. E’ “United per l’Italia”: i campioni del calcio si ritroveranno stasera per una nuova sfida eSport a scopo benefico, per sostenere la raccolta fondi in favore della Protezione Civile. Ci saranno anche Francesco Totti e Antonio Cassano tra i 22 giocatori protagonisti (11 per squadra) che si affronteranno, ognuno da casa propria, in tre tempi da 15 minuti ciascuno. Kick off alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno. Studio pre partita dedicato dalle 20 (post gara fino alle 21.30).

Infine, per gli amanti del tennis su Sky Sport Arena c’è il “Djokovic Day” con le partite e le vittorie più belle del campione serbo, oltre a speciali ed interviste.