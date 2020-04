Djokovic: "Nel 2010 ho pensato di smettere con il tennis"

Novak Djokovic è stato protagonista di una lunga chiacchierata a 'Casa Sky Sport'. Il numero 1 del mondo, protagonista giovedì su Sky Sport Arena di una giornata interamente dedicata a lui con le migliori partite della carriera a Wimbledon, ha parlato della sua preparazione al ritorno in campo: "Per noi tennisti è importante avere chiarezza nel calendario - ha detto Nole -. Ufficialmente è il 13 luglio, in molti dicono che difficilmente ricominceremo in quella data. Per me è importante avere una routine, non posso aspettare una data. Mi alleno ogni giorno in palestra, corro a casa, gioco con i bambini e anche questa è una fatica. All'inizio mentalmente ero un po' vuoto e in confusione, mi mancava chiarezza. Ho parlato con il mio team, ho cercato di allenarmi quotidianamente, anche se non ho seguito alla lettera la preparazione". Sulla data di ritorno in campo, anche Djokovic non ha certezze: "Ufficialmente è il 13 luglio, ma hanno cancellato già il torneo WTA in Canada, ma non quello maschile - ha detto -. Dobbiamo vedere come va la situazione negli Stati Uniti, perché noi dovremmo andare lì ad agosto. Se diventa meno rischioso, potremo riprendere. C'è l'opzione anche che cancellino tutti i tornei in America e si cominci con la terra battuta in autunno, magari venire a Roma fra 2-3 mesi: speriamo si possa riprendere a giocare".