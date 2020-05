Una giornata tra calcio, volley e Formula 1 grazie agli ospiti di oggi di #CasaSkySport. Si parte alle 14 con il presidente della federcalcio polacca, poi Marcio Amoroso e alle 19 il ricordo del mito Senna nel giorno del 26° anniversario della morte in compagnia di Alesi. Stasera a Calciomercato ospite Alessandro Diamanti

La giornata di Sky Sport24 partirà dal volley: alle 12 in compagnia di Alberto Cisolla, ex giocatore della Sisley Treviso con cui ha vinto 7 scudetti, 3 Champions League, 4 Coppe Italia e 7 Supercoppe italiane. Con la nazionale ha portato a casa l'argento alle Olimpiadi di Atene 2004 e l'oro agli Europei 2005 dove fu MVP della manifestazione. Il volley oggi sarà anche protagonista della programmazione di Sky Sport Arena con un palinsesto interamente dedicato alle partite scudetto del volley dal 2006 al 2009.

Ad aprire alle 14 il primo appuntamento con #CasaSkySport sarà invece con Zibi Boniek, un passato con la maglia della Juventus e della Roma e attuale presidente della federcalcio polacca. Alle 14.30 con Stefano De Grandis ci sarà Marcio Amoroso, ex attaccante di Udinese, Parma e Milan.

Nella seconda parte della giornata, alle 19, appuntamento con Carlo Vanzini, Leo Turrini e l’ex pilota Jean Alesi, in Ferrari dal 1991 al 1995. Un’ora in compagnia del francese per ricordare il 26° anniversario della morte di Ayrton Senna che ricorre proprio oggi.

Come di consueto, potete interagire con i giornalisti e gli ospiti, scrivendo le vostre curiosità sui canali social di Sky Sport (Twitter e Instagram) con l'hashtag #CasaSkySport, oppure inviando un messaggio, scritto o vocale, su Whatsapp al numero 3459906769.

Nel corso della giornata del tg sportivo anche le interviste ad Alessio Cragno, Alberto e Stefano Tonut ed al ciclista Matteo Trentin.