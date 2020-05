Mondiali 2006, le partite di oggi su Sky Sport Uno

ll sogno degli azzurri sta per diventare realtà. E stasera, alle 22, c'è da rivedere la vittoria contro l'Ucraina: Zambrotta e il bis di Toni che portarono l'Italia in semifinale contro la Germania

Berlino è sempre più vicina. La programmazione di oggi, venerdì 1° maggio, di Sky Sport Uno ci riporta indietro, agli ottavi di finale del Mondiale di Germania. Riviviamo allora partite come il trionfo della Francia sulla Spagna per 3-1. Oppure la sofferta vittoria dell’Argentina contro il Messico dopo i tempi supplementari.

Ma è alle 22 la partita assolutamente da non perdere. “C'è un limite nella vita di uno sportivo, un muro che divide la normalità dall'eccellenza. Può essere un momento o una partita come questa. Se hai la forza di superarlo puoi alzare gli occhi, guardare la luce e pensare di non avere più confini”. Dallo stadio di Amburgo, Fabio Caressa e Beppe Bergomi ci riporterannoal 30 giugno 2006. L’Italia batte l’Ucraina 3-0: avanti con Zambrotta dopo sei minuti è poi la doppietta di Luca Toni a dare agli azzurri la certezza della semifinale. Quella che l’Italia di Lippi disputerà a Dortmund, contro i padroni di casa della Germania.

Inoltre, da non perdere oggi sugli altri canali di Sky Sport: il “LeBron Day”, con i match più belli e gli speciali NBA con protagonista la stella dei Los Angeles Lakers (su Sky Sport NBA), mentre su Sky Sport Arena, la giornata sarà dedicata alle partite scudetto del volley dal 2006 al 2009.

Venerdì 1° maggio: il palinsesto completo di Sky Sport Uno