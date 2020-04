Sabato 2 e domenica 3 maggio gas a martello per il super weekend di motori eSports su Sky: IndyCar e Formula 1 su Sky Sport F1 (canale 207) con Charles Leclerc "in pista"; MotoGP e per la prima volta anche Moto2 e Moto3 su Sky Sport MotoGP, con tanti nuovi speciali. Anche GT su Sky Sport Arena, mentre venerdì 1° maggio giornata dedicata ad Ayrton Senna

I motori tornano virtualmente in pista grazie agli eSports, che continuano ad appassionare il pubblico su Sky Sport: sabato 2 e domenica 3 maggio appuntamento con le piste virtuali di Formula 1, MotoGP e per la prima volta anche di Moto2 e Moto3. Tutti eventi che potrete seguire in tempo reale anche su Skysport.it attraverso il Live Blog.

IndyCar e GT su Sky Sport F1 e Sky Sport Arena

Nello stesso weekend anche le tappe di Indycar e GT. Una full immersion totale nel mondo dei motori, che partirà sabato 2 maggio alle 19.00 su Sky Sport Arena con il primo appuntamento sul circuito di Silverstone dedicato al campionato virtuale GT. In pista anche Charles Leclerc che, nel frattempo, sperimenta le ruote coperte. A seguire, alle 20.30 su Sky Sport F1, la serata va avanti con tutti i piloti della IndyCar impegnati nella competizione virtuale.

La MotoGP, Moto2 e Moto3 sul canale 208

Domenica 3 maggio su Sky Sport MotoGP sarà la volta delle due ruote, con il Motomondiale che per la prima volta cala il tris: a partire dalle 14.45, oltre ai piloti di MotoGP si sfideranno anche quelli delle altre due classi, Moto2 e Moto3, commentati dalle voci di Guido Meda, Rosario Triolo e Mauro Sanchini. Per la MotoGP parteciperanno Marc e Alex Marquez, Danilo Petrucci, Maverick Viñales, Alex Rins, Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia, Tito Rabat, Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Lorenzo Savadori. Oltre alla gara, il canale 208 proporrà una serie di nuovi speciali: alle 14.15 Jarvis, guardando al futuro, intervista realizzata da Sandro Donato Grosso con il managing director di Yamaha sul futuro della stagione 2020 di MotoGP e su quello di Valentino Rossi e degli altri piloti in orbita Yamaha. Alle 14.30 Atterraggio Morbido, con Antonio Boselli e Franco Morbidelli a bordo di un elicottero della Polizia di Stato per sorvolare sul circuito di Misano e sui luoghi dove si allena il pilota della Yamaha Petronas. Infine, alle 17.00, The Age of 27, lo speciale dedicato all’australiano Casey Stoner e alla sua carriera nel Motomondiale.

La Formula 1 in pista sul canale 207

In serata sarà la volta della Formula 1, che torna live alle 19.00 su Sky Sport F1 dal circuito di Interlagos per il GP del Brasile, anticipato alle 18.00 dalla gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento commentato in italiano con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi (anche in studio), con Roberto Chinchero in collegamento e Mara Sangiorgio virtual pit reporter. Tra i partecipanti, confermati Antonio Giovinazzi e Charles Leclerc.

Per sempre Ayrton: la programmazione

Inoltre, venerdì 1° maggio, palinsesto dedicato ad Ayrton Senna su Sky Sport F1: a partire dalle 14.30 immagini, gare ed interviste per ricordare il grande campione di Formula 1 a 26 anni dalla sua scomparsa.