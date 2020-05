Oggi a #CasaSkySport ospite Fabio Grosso

Infine alle 20.30 l’appuntamento è con “Sky Calcio Club” , in compagnia di Fabio Caressa e Stefano De Grandis e la loro squadra. In collegamento questa sera ci sarà il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare .

Alle 14 (secondo passaggio alle 22) spazio all’intervista al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, realizzata per "Il calciomercato che verrà" – una serie di interviste (a direttori sportivi, ma non solo) realizzate sul tema del calciomercato del futuro.

Nella domenica di Sky Sport24 news, interviste, speciali ed ospiti. Alle 12.15 in collegamento ci sarà Renato Di Rocco : con il presidente della Federciclismo si farà il punto sulla Fase 2. Alle 13.45 Giovanni Bruno sarà invece in collegamento con Ivan Federico , uno tra i migliori skater del mondo e con il paraciclista italiano Andrea Pusateri . I due atleti sono tra i protagonisti della serie in sette episodi “The Unbreakable”, dedicati gli atleti del Toyota Team. In ogni storia, un racconto di rinascita dopo il momento più difficile della carriera.

Sarà inoltre una domenica ricca di appuntamenti legati ai motori: su Sky Sport MotoGP il virtual Gp di Spagna sul circuito di Jerez: a partire dalle 14.45, oltre ai piloti di MotoGP si sfideranno anche quelli delle altre due classi, Moto2 e Moto3, commentati dalle voci di Guido Meda, Rosario Triolo e Mauro Sanchini.

Oltre alla gara, il canale 208 proporrà una serie di nuovi speciali: alle 14.15 Jarvis, guardando al futuro, intervista al managing director di Yamaha sul futuro della stagione 2020 di MotoGP e su quello di Valentino Rossi e degli altri piloti in orbita Yamaha. Alle 14.30 Atterraggio Morbido, con Antonio Boselli e Franco Morbidelli a bordo di un elicottero della Polizia di Stato per sorvolare sul circuito di Misano e sui luoghi dove si allena il pilota della Yamaha Petronas. Infine, alle 17, The Age of 27, lo speciale dedicato a Casey Stoner e alla sua carriera nel Motomondiale.

In serata sarà la volta della Formula 1, che torna live alle 19 su Sky Sport F1 dal circuito di Interlagos per il GP del Brasile, anticipato alle 18 dalla gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento commentato in italiano da Carlo Vanzini e Matteo Bobbi (anche in studio), con Roberto Chinchero in collegamento e Mara Sangiorgio virtual pit reporter.

Ma non è tutto: su Sky Sport NBA si celebreranno i migliori MVP (Most Valuable Player) nella storia del torneo, mentre su Sky Sport Arena, spazio al wrestling con il meglio della programmazione in pay per view del 2017.