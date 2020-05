Mondiali 2006, riviviamo Italia-Francia su Sky

Su Sky Sport Uno un'intera giornata per rivedere il percorso azzurro a Germania 2006, dalla partita d'esordio fino a Berlino. Alle 22.45 appuntamento da non perdere con Italia-Francia

La settimana dedicata al Mondiale 2006 si conclude oggi. Il risultato lo conosciamo a memoria, ma vale sempre la pena rivivere le emozioni di quel 9 luglio. Su Sky Sport Uno oggi potrete rivivere tutta la cavalcata trionfale degli azzurri di Marcello Lippi, dall’esordio con il Ghana fino all’ultima partita. La partita.

“Io sono un uomo di campo, io so cosa vuol dire combattere per vincere. Io sono un uomo di sport, io so cosa vuol dire vivere nel gruppo, leggere negli altri le tue stesse speranze. Io so cosa vuol dire avere un sogno comune e trovarsi ad un passo dal realizzarlo, io conosco i pensieri che attraversano le vostre menti, le paure che dovete vincere: io ci sono stato, io so che potete farcela, che farete di tutto, che sentite che vi siamo vicini. Adesso, ragazzi, adesso è il momento, noi ci crediamo. È il 9 di luglio del 2006, è l'Olympiastadion di Berlino, Italia-Francia, è la finale”.

Allora, rivediamola, con la telecronaca di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi, la partita che ha incoronato per la quarta volta gli azzurri. Un sogno diventato realtà, 24 anni dopo Spagna 1982. Fischio d’inizio stasera alle 22.45. Mettetevi comodi, sarà lunga, ma sarà sempre bellissimo arrivare alla gioia finale.

“E allora diciamolo tutti insieme, tutti insieme, quattro volte: siamo campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! Abbracciamoci forte, e vogliamoci tanto bene, vogliamoci tanto bene. Perché abbiamo vinto, abbiamo vinto tutti stasera, abbiamo vinto tutti, amici, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto tutti amici. Guardate dove siete, perché non ve lo dimenticherete mai! Guardate con chi siete, perché non ve lo dimenticherete mai! E sarà l'abbraccio più lungo che una manifestazione sportiva vi abbia mai regalato, forse uno dei più lunghi della vostra vita! Abbracciatevi forte... Abbracciatevi forte... E abbracciate soprattutto questa meravigliosa squadra che ha vinto soffrendo, che ha vinto come l'Italia non era riuscita a vincere: ai calci di rigore, contro la Francia che ci aveva sempre eliminato, contro i francesi che ci avevano sempre battuto nelle manifestazioni dal '78 in avanti. E questa volta no, questa volta no... Questa volta abbiamo vinto noi. E Beppe, ci prendiamo la coppa, Beppe! Ci prendiamo la coppa, Beppe!”

